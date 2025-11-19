Foto di Labisi Eventi

Uno studente universitario è stato ferito e rapinato da un gruppo di giovani nel mercato storico di Ballarò, a Palermo, dove è stato soccorso dal 118. Secondo le prima informazioni la vittima è stata immobilizzata e colpita con diversi pugni sferrati in faccia da quattro persone. I malviventi sono riusciti a portare via il cellulare e pochi spiccioli. La vittima ha fornito ai carabinieri una descrizione degli aggressori. Analizzate le immagini delle telecamere della zona.

Da Milano a Palermo la lunga spirale di violenza

Quanto accaduto allo studente universitario rapinato nel mercato storico di Ballarò rimanda a dei recenti fatti di cronaca. Sempre a Palermo un benzinaio è stato colpito con il calcio di una pistola durante un tentativo di rapina. Il fatto è avvenuto nell’impianto Q8 in via Guglielmini, non lontano dal mercato ortofrutticolo che si trova al confine tra Palermo e Villabate. A Milano un giovane di 22 anni è stato picchiato, rapinato e accoltellato da un gruppo di coetanei, riportando lesioni permanenti a una gamba. È accaduto nella notte dello scorso 12 ottobre e ieri la polizia di Stato ha arrestato cinque suoi coetanei della zona di Monza.