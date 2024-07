Stretto di Messina, record del mondo di camminata su un filo. Dall’Estonia per compiere l’impresa

Attraversare lo Stretto di Messina camminando su un filo. È l’impresa portata a termine da Jaan Roose, slackliner estone di 32 anni. L’atleta della Red Bull ha camminato su una fettuccia larga poco meno di 2 centimetri a un’altezza di oltre 200 metri sul livello del mare. Una traversata da primato poiché si tratta della più lunga camminata su slackline della storia (3646 metri), che ha messo in archivio il precedente record di 2710 metri del percorso di Mont Dorè, in Francia, tra le mete predilette di tutta la community degli slackliner, con un distacco di oltre 900 metri. L’atleta è partito da Santa Trada a Villa San Giovanni per raggiungere Torre Faro a Messina. Quello di Roose è stato un percorso quasi perfetto con una caduta quanto mancavano poche decine di metri dal traguardo. L’atleta estone tuttavia è riuscito a riprendere la propria camminata completando l’impresa.