È stato arrestato un 45enne, in flagranza di reato, mentre tentava di rubare un motorino in via Zaccà. Nell’atto di compiere la rapina, infatti, l’uomo è stato sorpreso da un passante che, nel frattempo, ha allertato la polizia. A quel punto, il ladro, accortosi di essere stato scoperto, prima ha minacciato il testimone con un coltello e poi si è dato alla fuga.

Grazie alle descrizioni fornite, gli agenti della volante della polizia sono riusciti ad intercettarlo in piazza Carlo Alberto e, nonostante l’uomo abbia provato a nascondersi tra le auto, è stato riconosciuto e bloccato. I poliziotti hanno arrestato l’uomo per rapina ed è stato condotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza. Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, attesa la pericolosità del rapinatore che non ha esitato a fare l’impossibile per rimanere impunito.