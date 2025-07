Acireale: il cantiere gli impedisce di passare. Ritorna armato e punta il fucile contro gli operai

Non accettava che i lavori stradali gli impedissero di passare con il proprio scooter. Così, dopo una prima lite con gli operai, è tornato sul posto e ha estratto un fucile carico, puntandolo contro un lavoratore che accusava di averlo colpito con una pietra. È successo in via Carico, ad Acireale, dove un 49enne pregiudicato è stato arrestato dalla polizia di Stato per porto e detenzione illegale di arma clandestina, minaccia aggravata, percosse e ricettazione.

A richiedere l’intervento degli agenti del commissariato di Acireale è stato il datore di lavoro degli operai, dopo la segnalazione dei suoi dipendenti impauriti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – alterato per non poter transitare nella strada chiusa – è stato inizialmente lasciato passare per evitare ulteriori tensioni. Ma pochi minuti dopo sarebbe tornato e avrebbe estratto dal vano sotto il sellino un fucile con matricola abrasa, inserendo una cartuccia e puntandolo all’altezza della pancia di uno degli operai, minacciandolo di morte.

Un altro lavoratore ha cercato di calmarlo, ma si è visto rivolgere contro il fucile. Prima di andare via, il 49enne ha anche schiaffeggiato uno degli operai e preteso la presenza del titolare. Sono stati proprio i dipendenti a contattare l’imprenditore, che a sua volta ha allertato il 112. Il 49enne è stato rintracciato poco dopo e trovato in possesso dell’arma ancora carica e di ulteriori cartucce calibro 16. Il pubblico ministero ha disposto la custodia cautelare in carcere: l’uomo è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.