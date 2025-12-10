Stop del governo ai fondi per il Nodo Catania: la rivoluzione della mobilità resta in sospeso

10/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Una rivoluzione per la mobilità a Catania che, almeno per il momento, è rinviata a data da destinarsi. È di oggi la notizia del mancato via libera, da parte del governo, di un emendamento alla legge di bilancio per lo stanziamento finanziario dei fondi necessari – circa 600 milioni di euro – per il completamento del Nodo Catania. Si tratta dell’ultimo tratto del raddoppio ferroviario previsto dal capoluogo etneo a Palermo e nello specifico il progetto che doveva collegare la stazione centrale di Catania con quella di Acquicella.

Nodo Catania e il progetto di interrare la stazione centrale

«Ancora una volta il governo Meloni conferma di agire sempre contro il Sud», ha spiegato oggi durante il suo intervento in aula il segretario del Partito Democratico siciliano e capogruppo dem in commissione Trasporti, Anthony Barbagallo. Il progetto in questione, che per il momento è rimasto senza copertura finanziaria, prevedeva l’interramento della stazione di Catania centrale e la costruzione di una interrata in corrispondenza di quella attuale. Un tracciato quasi tutto interrato lungo circa sette chilometri con una fermata strategica nei pressi dell’attuale piazza Borsellino e la dismissione degli archi della marina per il passaggio dei treni. «Un intervento fondamentale per Catania e la Sicilia – continua Barbagallo – promesso da Meloni in campagna elettorale e ancora oggi non finanziato dalla premier al governo».

Sempre nell’ambito del nodo Catania rientrano i lavori tra Catania Aquicella e Catania Bicocca. Opera da 370 milioni di euro, i cui lavori sono in corso, che permette l’eliminazione dell’interferenza con l’aeroporto Fontanarossa con la realizzazione di una galleria artificiale e trincee per circa 3 chilometri. Così da rendere possibile l’allungamento della pista dello scalo.

Il secondo emendamento bocciato

Quello per il finanziamento del nodo Catania non è però l’unico emendamento bocciato. L’altro riguarda il ripristino della ferrovia Catania-Caltagirone-Gela. «Che, interrotta dal 2011 per il crollo di un viadotto, ancora oggi non ha risorse per la rimessa in funzione – continua Barbagallo – Insomma la coperta è sempre corta quando c’è da mantenere le promesse, ma diventa un lenzuolo infinito di bugie quando c’è da fare propaganda ideologica. E sempre a danno del Sud», conclude. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze