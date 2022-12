Catania, bando per interramento della linea ferroviaria Acquicella-Bicocca-Lentini. Servirà a prolungare la pista dell’aeroporto

Un bando di gara pubblicato da Rete ferroviaria italiana, del gruppo Fs per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l’interramento della linea ferroviaria tra Catania Acquicella e Bicocca, lavori che a loro volta consentiranno di prolungare la pista dell’aeroporto Fontanarossa. La gara ha una valore di oltre 404 milioni di euro, che saranno finanziati con i fondi del Pnrr e saranno parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina. L’intervento consiste nell‘interramento del tratto ferroviario che interferisce con il prolungamento della pista del Vincenzo Bellini, con la realizzazione di una galleria artificiale e trincee per circa tre chilometri. Il progetto prevede inoltre la modifica del tracciato ferroviario di collegamento Catania-Siracusa, la realizzazione di un nuovo ramo per i collegamenti diretti tra Siracusa e Palermo e della nuova stazione Bicocca.

Sempre la stessa iniziativa prevede la realizzazione di un nuovo terminal merci nell’attuale impianto di Bicocca e la trasformazione in stazione della fermata Catania aeroporto Fontanarossa con la realizzazione di un terzo binario in quest’ultimo impianto. Per il completamento dell’opera è stato nominato il commissario straordinario del governo Filippo Palazzo. Un’opera propedeutica alla nuova pista di volo dell’aeroporto e che «consentirà un miglioramento ferroviario con lo scalo di Catania Fontanarossa tramite il potenziamento della stazione, l’ammodernamento dell’impianto di Bicoccca e l’adeguamento della tratta ferroviaria agli standard europei», dicono da Rfi.

Il bando di progettazione arriva dopo il via libera del governo regionale. «Un intervento – sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani – che consentirà all’aeroporto Bellini una prospettiva di crescita e di incremento dei flussi turistici, con notevoli ricadute positive sull’economia e sullo sviluppo del territorio siciliano. Sarà questo il filo conduttore del mio governo». A lavori terminati, Fontanarossa avrà una nuova pista di 3100 metri rispetto a quella attuale di 2436, oltre a un’altra destinata al rullaggio degli aerei. Un investimento che consentirà l’aumento della capacità di trasporto dell’aeroporto e il potenziamento dei voli intercontinentali. Il tratto ferroviario interrato è quello della linea ferroviaria Catania-Siracusa, fra le stazioni di Acquicella-Bicocca-Lentini (per una lunghezza di quasi sei chilometri). «Un’altra grande opera strategica per la mobilità dell’Isola – aggiunge l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – è pronta a partire. Solo migliorando i servizi, adeguandoli ai canoni degli altri Paesi europei, la Sicilia potrà essere sempre più attrattiva e connessa».

Foto di Google maps