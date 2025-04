Stop a serata in un edificio storico a Palermo, denunce e sequestri

Foto generata con IA

Gli agenti di polizia hanno interrotto uno spettacolo non autorizzato in un edificio storico a Palermo. Sono stati denunciati l’organizzatore della serata da ballo e il gestore del bar. I poliziotti hanno riscontrato il mancato rispetto delle norme di sicurezza per i 200 partecipanti alla festa e l’assenza delle autorizzazioni. Sia il bar, che gli strumenti e l’impianto di amplificazione sono stati sequestrati. Alla serata si poteva accedere solo con un biglietto digitale. Nella sala più grande dell’edificio sono stati trovati un pianoforte, 4 mixer, 2 casse amplificate, 2 subwoofer e 6 faretti a batterie. Nel corso della serata si stava esibendo un artista, mentre molti dei 200 clienti stavano ballando. Accertata la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche. Tutto senza autorizzazioni o Scia. La serata è stata sospesa. Il gip di Palermo ha convalidato il sequestro.