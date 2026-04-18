Foto di polizia

La polizia ha arrestato un pusher diciannovenne, originario di Acireale. Il giovane è stato individuato, mentre teneva in mano uno radio, davanti uno dei palazzoni di via Capo Passero, a Catania.

Il tentativo di fuga e l’arresto del pusher dotato di radio

Il 19enne ha accennato un tentativo di fuga, ma è stato immediatamente bloccato e perquisito. All’interno del suo motorino i poliziotti hanno trovato della droga, circa 100 grammi di marijuana, e quasi 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati, unitamente alla radiolina, e il giovane è stato arrestato in flagranza di reato. Successivamente è stato condotto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima.