Lo stilista siciliano che ha vestito la Venere dell’Etna: «Le mie creazioni sono racconti tessili»

30/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«La moda, per come la intendo io, è un mezzo per raccontare storie, evocare simboli, toccare corde emotive». È questa la visione artistica dello stilista siciliano emergente dell’haute couture Francesco Argiri. «Ogni mio abito nasce dal bisogno di esplorare il confine tra la bellezza incontaminata e quella imperfetta, ma vera. Ogni abito – aggiunge Argiri – è un frammento di me stesso, che oggi si apre anche al pubblico».

La Venere dell’Etna dello stilista siciliano Francesco Argiri

Un pubblico che ha potuto apprezzare le creazioni dello stilista siciliano Francesco Argiri durante la serata finale della Venere dell’Etna. La kermesse di bellezza di Acireale (in provincia di Catania) che è arrivata alla sua 22esima edizione. A indossare due degli abiti più iconici dello stilista emergente siciliano è stata Alessia Previti, la Venere dell’Etna uscente. «Il primo è stato abito scenico e concettuale – spiega Argiri – capace di coniugare grazia e forza, bellezza e mistero, simbolo perfetto dell’ispirazione che guida la mia produzione sartoriale. Un secondo abito – aggiunge – invece più asimmetrico e femminile».

La collezione In/Pure al Sikania film festival

La collezione In/Pure del fashion designer è stata protagonista del palcoscenico della terza edizione del Sikania film festival a Misterbianco (nel Catanese). Un evento dedicato alla bellezza siciliana in tutte le sue forme: dai cortometraggi alla musica, dalla danza alla moda. «Una fucina delle arti che è diventata humus ideale per un fashion runway dai toni audaci ed evocativi». Sulla scena Francesco Argiri ha portato una collezione haute couture intensa. «Un racconto tessile», come lui stesso lo ha definito. «La collezione è pensata come una apparizione scenica – sottolinea – capace di lasciare un segno non solo estetico, ma anche emotivo».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]