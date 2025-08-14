Investe una coppia in scooter e scappa: denunciata 26enne, guidava sotto effetto di alcool e droghe

Notte di tragedie – avvenute e sfiorate – sulle strade di Trapani. Oltre alla notizia dell’incidente in cui ha perso la vita Antonio Coppola, 46enne di Valderice, una coppia a bordo del proprio motorino è stata investita mentre percorreva la statale 115, senza ricevere neanche soccorso. Oggi i carabinieri hanno identificato e denunciato la guidatrice responsabile: si tratta di una 26enne, che guidava il suo suv sotto effetto di alcool e droghe, come risultato dai test condotti. La ragazza è stata denunciata per omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psicofisica. Fortunatamente la coppia, trasportata al pronto soccorso di Trapani, ha riportato solo lesioni lievi.