Continuano le ispezioni di Anas con le relative limitazioni al traffico: stavolta tocca al ponte Mili, in territorio di Messina, al chilometro 8,500 della strada statale 114 Orientale Sicula. Lungo il ponte sarà attivo un senso unico alternato, con semaforo, nei seguenti giorni e orari:
Statale 114, senso unico alternato sul ponte Mili: il calendario delle limitazioni
Continuano le ispezioni di Anas con le relative limitazioni al traffico: stavolta tocca al ponte Mili, in territorio di Messina, al chilometro 8,500 della strada statale 114 Orientale Sicula. Lungo il ponte sarà attivo un senso unico alternato, con semaforo, nei seguenti giorni e orari:
- martedì 24 marzo 2026, dalle ore 10 alle 18;
- mercoledì 25 marzo 2026, dalle ore 10 alle 18;
- giovedì 26 marzo, dalle ore 18 alle 2 del giorno successivo;
- venerdì 27 marzo, dalle ore 18 alle 2 del giorno successivo;
- lunedì 30 marzo, dalle ore 18 alle 2 del giorno successivo;
- martedì 31 marzo, dalle ore 10 alle 18.