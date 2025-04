Catania: quattro cavalli in una struttura abusiva e scarse condizioni igienico-sanitarie

Scarse condizioni igienico-sanitarie in una struttura adibita alla custodia di cavalli nel quartiere Zia Lisa di Catania. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un controllo insieme ai veterinari dell’Asp. Nel corso dell’attività ispettiva è stata riscontrata la presenza di quattro cavalli all’interno di un’area in parte coperta e in parte scoperta, risultata priva dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalla normativa.

Inoltre, due animali sono risultati sprovvisti di identificazione obbligatoria, come microchip e documentazione sanitaria: per tale infrazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 3000 euro. Gli altri due animali, sebbene identificati, sono risultati intestati a soggetti terzi, configurando ulteriori irregolarità in termini di tracciabilità. Nel corso degli accertamenti è emersa anche l’assenza di registrazione della struttura nella Banca dati nazionale degli stabilimenti autorizzati, violazione per la quale è stata applicata una sanzione di 1500 euro.

Inoltre, il responsabile non ha saputo fornire documenti sull’adesione al piano sanitario previsto per la prevenzione delle principali patologie infettive dei cavalli: per questa ulteriore inadempienza, sono state

contestate due violazioni amministrative, con sanzioni di 1000 euro ciascuna. L’importo complessivo delle sanzioni contestate supera i 6500 euro. Per garantire la sicurezza degli animali, gli ispettori veterinari dell’Asp hanno disposto un fermo temporaneo dei cavalli, con divieto di movimentazione, imponendo il trasferimento entro sette giorni in una struttura regolarmente registrata e conforme alle prescrizioni sanitarie.