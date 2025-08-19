Minaccia di morte l’ex e posta online foto hot con i suoi account: braccialetto elettronico per un siciliano in Lazio

Foto di Deepak

Una storia di stalking lunga quattro mesi. I carabinieri di Verbania, in Piemonte, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne siciliano che vive a Latina, nel Lazio, che da marzo fino a luglio di quest’anno, aveva insultato e minacciato di morte la ex compagna per telefono e attraverso videochiamate. L’uomo era anche riuscito a modificare le password di posta elettronica e degli account sui social network della donna, spacciandosi per lei nel pubblicare foto e messaggi dal contenuto sessuale esplicito. Il 40enne è stato denunciato per atti persecutori e accesso abusivo a sistemi informatici. In un primo momento trasferito in carcere, l’uomo è stato poi scarcerato con il divieto di avvicinarsi alla donna e di vivere nel suo Comune di residenza, in attesa dell’applicazione del braccialetto elettronico.