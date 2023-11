Vittoria, tenta di entrare allo stadio con un coltello nascosto nella tasca

Un uomo di 31 anni, pregiudicato di Vittoria (in provincia di Ragusa) è stato denunciato dalla polizia. L’uomo ha tentato di entrare all’interno della curva dei tifosi del Vittoria calcio con in tasca un coltello a serramanico. I fatti risalgono allo scorso 19 novembre quando il 31enne, già con precedenti per reati contro il patrimonio, durante l’intervallo tra il Vittoria F.C. e il Megara ha cercato di entrare con l’arma in una tasca dei pantaloni. Quest’ultima è stata scoperta dagli agenti dopo averlo bloccato per un controllo. La denuncia è scattata per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, mentre il coltello è stato sequestrato.