Palermo, rubate 11 unità esterne condizionatori all’università

Foto di Dario De Luca

I ladri hanno rubato undici unità esterne dei condizionatori all‘Università di Palermo. Il colpo è stato messo a segno in corso Tukory al dipartimento di Biomedicina, neuroscienze e diagnostica. Nel corso della notte sono state portate via le macchine creando disagi alle attività mediche e didattiche. Altro colpo è stato tentato in via Divisi nel dipartimento di Biologia e genetica. Qui altre due unità esterne sono state smontate ma sono state abbandonate nei giardini. Sono state presentate denunce ai carabinieri. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza per risalire agli autori del colpo.