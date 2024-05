Palermo: capitaneria di porto sequestra 1200 chilogrammi di pesce non tracciato

La capitaneria di porto ha sequestrato a Palermo 1.200 chili di pesce conservato in alcune celle frigo non conformi alle norme trovate in un magazzino. Tra il prodotto ittico sequestrato sono stati trovati pesce spada – circa 400 chili – e 100 chili di tonno rosso senza tracciabilità. Al commerciante sono state contestate due sanzioni amministrati per un totale di 4.167 euro. Il pesce controllato dai veterinari dell’Asp è stato giudicato non idoneo al consumo ed è stato destinato alla distruzione. Sono in corso verifiche da parte dell’Asp dei locali utilizzati per stoccare il pescato.