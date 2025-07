La mappa delle strutture balneari accessibili ai disabili: in tutta l’Isola sono 212

In Sicilia sono 212 le strutture balneari accessibili alle persone con diverse disabilità, 97 pubbliche e

115 private. «Quando abbiamo iniziato a mapparle, nel 2014, se ne contavano appena poco più di una decina. E, anche rispetto all’anno scorso, abbiamo registrato un incremento del dieci per cento». È soddisfatta dei risultati ottenuti Bernadette Lo Bianco, la presidente dell’associazione Sicilia turismo per tutti che, oramai da 12 anni, con la collaborazione di molte altre realtà, porta avanti questo progetto. «Il nostro obiettivo – spiega – è sempre quello di realizzare un’ospitalità ancora più accessibile, inclusiva ed ecosostenibile nell’intero territorio siciliano». Un’idea di turismo che sia capace di mantenere alti standard di qualità ma «puntando anche a superare gli ostacoli che impediscono di godere a pieno dell’esperienza turistica e di tutta la bellezza del territorio siciliano».

L’associazione Sicilia turismo per tutti raccoglie le informazioni (usando come fonti soprattutto le associazioni di categoria e i dati in possesso della capitaneria di porto) che riguardano l’accessibilità dei litorali e delle strutture balneari di tutta l’Isola. Nell’elenco che ne viene fuori ogni anno, non ci sono soltanto le spiagge che sono dotate di servizi per le persone con disabilità motoria (scivoli all’ingresso, servizi igienici e docce dedicati, passerelle), ma anche strutture dove ci sono a disposizione strumenti e attrezzature che le rendono davvero a accessibili di tutti. In molti lidi (sia pubblici che privati) ci sono le passerelle che consento alle persone con difficoltà motorie di entrare in acqua e di muoversi nel bagnasciuga. Ma non basta e non è tutto. «Sappiamo bene quanto sia complesso il tema dell’accessibilità e della fruibilità da parte di persone con disabilità motoria, sensoriale (vista e udito) e cognitivo comportamentale – sottolinea Bernadette Lo Bianco – Per questo, il nostro auspicio è che le strutture si dotino sempre di più di attrezzature che permettano la loro autonomia». In attesa di ulteriori passi avanti, specie per quanto riguarda le disabilità cognitive e comportamentali, l’associazione Sicilia turismo per tutti invita a «rispettare gli atteggiamenti di persone con sindrome emotiva, relazionale e di comportamento e non giudicare atteggiamenti e comportamenti che possono risultare inusuali o inadatti al contesto».

L’elenco di spiagge e lidi siciliani accessibili diviso per provincia:

Agrigento

Spiaggia libera di San Leone (sedia e passerella)

Lido Kaeso a Puntagrande Realmonte (pedana, passerella, postazione)

Lido Marajà a Puntagrande Realmonte (sedia e passerella)

Lido Mayata a Puntagrande Realmonte (sedia e passerella)

Spiaggia libera di Puntagrande Realmonte (passerella)

Spiaggia libera di Siculiana Marina (sedia, passerella, assistenza)

Lido Oceano a San Leone (sedia e passerella)

Spiaggia libera di Marianello a Licata (passerella)

Lido Le Timpe di Marianello a Licata (passerella)

Lido Alikis beach club di Marianello a Licata (sedia, passerella, servizi igienici accessibili)

Lido Miramare di Policia a Licata (sedia, passerella, sand&sea)

Lido Rossello a Realmonte (sedia e passerella)

Riserva naturale Torre Salsa a Siculiana (sedia e passerella)

Siculiana marina (sedia, passerella, assistenza e animazione)

Lido Oasi beach a Licata Playa (passerella)

Spiaggia antistante il piazzale Giglia a San Leone (sedia e passerella)

Lido Blue out a San Leone (sedia, passerella e postazione)

Lido Giallonardo a Realmonte (sedia e passerella)

Lido Zanzibar di Policia a Licata (sedia, passerella e bagni)

Lido Cannatello beach in contrada Fiume Naro (sedia e passerella)

Lido Havalibre (sedia)

Lido Bellavue (passerella e job)

Lido Baia del caos a Porto Empedocle (passerella)

Spiaggia Zingarello (passerella)

Lido Garibaldi a Eraclea Minoa (passerella, job, assistenza e bagni)

Holiday Park a San Leone (sedia, passerella e assistenza)

Spiaggia Trampolino a Marina di Palma di Montechiaro (sedia, passerella, rampa automatizzata per l’accesso al mare)

Spiaggia Passerella

Spiaggia di Bovo Marina a Montallegno (sedia e passerella)

Lido Aloha a Sciacca (sedia e passerella)

Caltanissetta

Lido Panana beach a Piano Marina, Butera (passerella, assistenza e stallo)

Catania

Lido Azzurro alla Playa di Catania (sedia e passerella)

Spiaggia libera 1 e 3 e solarium a San Giovanni Li Cuti a Catania (passerella e sedie anfibie)

Spiaggia del lungomare di Ognina a Catania

Spiagge libere 1, 2 e 3 in viale Kennedy a Catania (sedia e passerella)

Lido Venice beach lungomare Fondachello a Mascali (passerella)

Lido Luna rossa lungomare Fondachello a Mascali (sedia e passerella)

Lido Don Bosco alla Playa di Catania (sand and street, passerella, sedia e stallo)

Lido Roma alla Playa di Catania (sedia e passerella)

Lido Arcobaleno alla Playa di Catania (sedia e passerella)

Lido Europa alla Playa di Catania (sedia e passerella)

Lido Nike village alla Playa di Catania (sedia e passerella)

Lido Le Capannine alla Playa di Catania (sedia e passerella)

Lido Internazionale alla Playa di Catania (sedia, passerella e assistenza)

Lido Verde alla Playa di Catania (sedia e passerella)

Spiaggia Cocole a Santa Tecla (sedia tiralò, passerella e assistenza)

Lido Luna rossa lungomare Fondachello a Mascali (sedia job, passerella, bagnino e assistenza)

Lido Aurora a Calatabiano (passerella)

Lido America a Catania (sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza, sdraio)

Lido Le Palme a Catania (sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza, sdraio)

Lido Polifemo a Catania (sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza, sdraio)

Lido SableSalè a Catania (sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza)

Messina

Spiaggia libera a Roccalumera (sedie)

Lido La Fenice a Milazzo (passerella, assistenza, piscina, docce e bagni accessibili)

Spiaggia libera di Milazzo, Riviera di Ponente (sedia, assistenza, passerella e due stalli)

Lido Sun Kisses a Letojanni (passerella)

Lido Sea’s sport a Fiumara Guardia (tre sedie job, passerella, docce accessibili e assistenza)

Lido Acquascivoli Tobogan a Giardini Naxos (sedia)

Spiaggia di Sant’Alessio (sedie e passerella)

Lido Sayonara beach a Giardini Naxos (passerella a rampa)

Lido Mikonos beach a Giardini Naxos (sedia, passerella, lettini, due postazioni, area pavimentata, barca attrezzata con sollevatore e moto d’acqua, tavoli su misura, mappe tattili, bagni, video lis, ausilio comunicazione aumentativa per disabilità cognitive)

Spiaggia Santa Teresa di Riva (servizi e assistenza)

Lido Horcynus Orca a Capo Peloritano a Messina (sedie, passerella e due solemar)

Spiaggia di Santa Margherita (sedia, passerella e cinque postazioni)

Lido Azzurro a Giardini Naxos (passerella, assistenza e bagnino)

Spiaggia di Oliveri (sedia, passerella, bagno accessibile, area amici dell’autismo)

Lido Baiodéra a Oliveri (sedia, passerella, bagno accessibile)

Lido Le Ancore (sedia, passerella, bagno accessibile)

Lido La spiaggetta a Messina (passerella)

Lido La romantica a Giardini Naxos (sedia job, passerella e assistenza)

Spiaggia di Brolo (tre sedie, passerella, assistenza, docce, bagni e parcheggio accessibili)

Lido Blue beach a Brolo (sedia e passerella)

Oasi azzurra village di San Saba a Messina (sedia e passerella)

Spiaggia pubblica di San Saba a Messina (sedia e passerella)

Lido SoleLuna di Mazzeo a Taormina (sedia, passerella, pedalò)

Lido Lime a Santa Teresa di Riva (job, passerella, assistenza, spogliatoio, sedia)

Spiaggia libera Orizzonti liberi a Barcellona Pozzo di Gotto (sedia)

Spiaggia San Saba beach a San Saba (sedia job e passerella)

Spiaggia del lungomare di Mazzeo a Taormina (sedia e passerella)

Spiaggia sul lungomare Ligabue a Capo d’Orlando (sedia, passerella, assistenza, sport, giochi da spiaggia, snorkeling, kayak)

Spiaggia di Giampilieri Marina (sedia e passerella)

Spiaggia Ringo a Messina (sedia, passerella e assistenza)

Spiaggia Paradiso Sant’Agata a Messina (sedia e passerella)

Spiaggia istituto marino a Messina (due sedie e passerella)

Spiaggi D’oro a Messina (due sedie e passerella)

Villaggio Acqua Ladone a Messina (sedia e passerella)

Villaggio Santo Saba a Messina (sedia e passerella)

Villaggio Rodia a Messina (sedia e passerella)

Spiaggia pubblica Ringo a Messina (passerella)

Spiaggia Capo Peloro a Messina (sedia, passerella, tre postazioni, assistenza)

Spiaggia pubblica dei laghi di Ganzirri a Messina (passerella, sedia, oasi di ombra)

Spiaggia pubblica di Briga marina a Messina (sedia, passerella e assistenza)

Spiaggia pubblica di San Pancrazio a Giardini Naxos (passerella)

Spiaggia Santa Margherita a Messina (sedia, passerella, cinque aree d’ombra)

Spiaggia pubblica Marmora a Messina (sedia e passerella)

Lido Blue sea a Giardini Naxos (passerella)

Lido Recanati beach a Giardini Naxos (passerella)

Palermo

Lido L’ombelico del mondo a Mondello (sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio)

Lido presso Addaura (sedia e passerella)

Lido Darsena alla Playa di Castellammare (sedie, passerella, solemar, assistenza)

Lido Onde beach a Mondello (job e passerella)

Lido Valdesi a Mondello (sedia)

Lido Sirenetta a Mondello (sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio)

Lido Sirenetta a Isola delle Femmine (sedia, passerella, pedana, solemar, due postazioni)

Spiaggia libera sul lungomare di Isola delle Femmine (sedia e pedana)

Spiaggia libera sul lungomare di Santa Flavia (passerella e solemar)

Lido Sunset beach lime a Termini Imerese (passerella e sedia)

Lido Acquamarina a Mondello (sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio e assistenza)

Lido Magagiari a Cinisi (sedia job, passerella e due postazioni)

Lido Tropical a Capaci (sedia e passerella)

Lido Poseidon a Cefalù (sedia e passerella)

Lido Vetrana a Trabia (sedia e passerella)

Spiaggi pubblica a Balestrate (sedia e assistenza)

Lido Bonito a Campo Felice di Roccella (passerella, solemar e cabina)

Spiaggia di Santa Flavia (passerella)

Ragusa

Spiaggia Maghialonga a Marina di Ragusa (passerella)

Lido Margarita beach a Marina di Ragusa (passerella)

Spiaggia pubblica a Marina di Ragusa (passerella)

Spiaggia pubblica in piazza Mediterraneo Marina di Modica (sedie, assistenza con due operatori, scivolo fino in acqua)

Spiaggia pubblica in piazza Torre a Marina di Ragusa (sedia, passerella, pedana, assistenza di due operatori)

Scogliera di Santa Barbara a Marina di Ragusa (passerella)

Scogliera di Punta di Mola a Marina di Ragusa (passerella)

Lido Mojito a Scoglietti (sedia, assistenza di due operatori)

Lido Stella marina a Bruca frazione di Scicli (sedia e passerella)

Lido Otello a Santa Maria del Focallo a Ispica (sedia, assistenza di due operatori)

Lido Laola beach sul lungomare Mediterraneo a Marina di Ragusa (sedia, passerella, solemar)

Lido Sabir beach club a Donnalucata (sedia)

Lido PataPata a Sampieri (sedia e assistenza di due operatori)

Resort Voi marsa siclà essentia a Sampieri (sedia, assistenza, tre postazioni con pedana, piscina con ingressi degradati, sedia job con assistenza)

Lido La Capannina a Scoglitti (sedia e passerella)

Lido Enrique a Pozzallo (sedia, passerella e assistenza con due operatori)

Lido U Calandra a Pozzallo (sedia, passerella, assistenza con due operatori)

Spiaggia libera sul lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa (sedia, passerella e assistenza di due operatori)

Spiaggia Marina di Acate (sedia, passerella e assistenza di due operatori)

Circolo velico Anemos a Scoglitti (sedia)

Circolo velico sul lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa (passerella)

Spiaggia ex americani a Marina di Ragusa (passerella e rampa)

Spiaggia ex ristorante Da Carmelo a Marina di Ragusa (passerella e rampa)

Spiaggia in piazza della Dogana a Marina di Ragusa (passerella e rampa)

Punta Braccetto a Scoglitti (passerella)

Spiaggia Pietrenere a Pozzallo (sedia, passerella e assistenza)

Lido Aziz a Donnalucata (assistenza con due operatori)

Spiaggia libera a Santa Croce Camerina (sedia e passerella)

Arenile di Punta secca a Santa Croce Camerina (sedia e assistenza con due operatori)

Siracusa

Sbocco 1-2-3-4-10-11-12-13-14-21-22-25-26-35 nell’area marina protetta del Plemmirio

Lido Terrazza Fanusa fly beach (sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratuite)

Lido Fontane Bianche (sedia, passerella, bagnino)

Lido Sayonara a Fontane Bianche (sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratuite)

Spiaggia libera Camomilla a Fontane Bianche (sedia job e passerella)

Lido Kukua beach a Fontane Bianche (sedia job, passerella, bagnino, una postazione gratuita)

Lido Beach all’Arenella (sedia job, passerella, bagnino, una postazione gratuita)

Spiaggia libera Arenella (sedia e passerella)

Lido Finanza in contrada Isola (sedia job, passerella, una postazione gratuita)

Lido Varco 23 al Plemmirio (sedia job, passerella, bagnino, una postazione gratuita)

Lido Camomilla a Fontane Bianche (sedia job, passerella, bagnino, una postazione gratuita)

Lido Nuovo a Fontane Bianche (sedia e passerella)

Lido Blu whyte a Portopalo di Capo Passero (sedia e passerella)

Lido Morghella a Pachino (sedia e passerella)

Lido Sante Maria a Marzamemi (passerella)

Lido Azzurro a Noto (sedia e passerella)

Lido Agua beach a San Lorenzo (sedia e bagnino)

Spiaggia di Marina di Priolo (sedie solemar, dieci postazioni gratuite, bagni e spogliatoi accessibili, passerella, assistenza)

Spiaggia libera di Avola (passerella, sedia, assistenza, bagni e docce accessibili)

Lido della marina militare ad Auguta (sedia)

Spiaggia libera del borgo marinaro ad Avola (passerella, assistenza e sedia)

Lido Il triangolo ad Agnone Bagni (job e passerella)

Spiaggia libera di Portopalo di Capo Passero (passerella)

Spiaggia libera di Vendicari

Lido Isola blu a Marzamemi (sedia e passerella)

Lido La plage Santomar a Marzamemi (passerella)

Spiaggia Morghella a Pachino (sedia e passerella)

Spiaggia della Spinazza a Pachino (passerella)

Lido Kalè beach club a Portopalo (passerella)

Lido Eden ad Avola (sedia e passerella)

Lido Joy beache ad Avola (sedia e passerella)

Lido Sol Leone ad Avola (passerella)

Spiaggia libera del lido di Noto (sedia, passerella e assistenza alla balneazione)

Spiaggia pubblica lido di Noto (due sedie, passerella, assistenza alla balneazione)

Lido Abbronzatissima al lido di Noto (sedia e passerella)

Lido SunSet beach al lido di Noto (passerella)

Spiaggia del Villaggio Settebello ad Agnone Bagni (sedia)

Trapani

Spiaggia di Mazara del Vallo

Spiaggia libera di Custonaci (sedia)

Lido Burrone (sedia e passerella)

Lido Ohana a Castellammare del Golfo (due sedie, passerella, solemar, assistenza)

Spiaggia libera di San Vito Lo Capo (sand and sea, sedia tiralò, mappa tattile, assistenza, bagni e docce accessibili)

Spiaggia pubblica circolo La Traina a San Vito Lo Capo (furgone nove posti per disabili per tour, due sand and sea, tiralò, assistenza)

Lido Marina club a Marsala (sedia, solemar, passerella, bagni e docce accessibili)

Lido Monnalisa a Tre Fontane (sedia, passerella, bagni e docce accessibili)

Lido Shurhuq a Pantelleria (pedana)

Lido Erice smile a Trapani (sedia, passerella, docce e bagni accessibili)

Lido South beach a Marsala (sedia, passerella, docce accessibili)

Lido Coco loco beach a Campobello di Mazara (sedia, sand and sea, solemar, passerella, docce accessibili, personale qualificato)

Lido Pirata a Castellammare del Golfo (sedia e passerella)