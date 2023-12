Spettacolo, morto l’attore Sebastiano Lo Monaco

È morto l’attore, regista e drammaturgo Sebastiano Lo Monaco, 65 anni, originario di Floridia (Siracusa). Lo Monaco è sempre stato legato ad Agrigento. E non soltanto per aver interpretato Così è (se vi pare), Il berretto a sonagli, Questa sera si recita a soggetto, Sei personaggi in cerca d’autore.

Ma anche per essere stato – dal 2015 al 2020 – il direttore artistico del teatro Pirandello. «L’intera governance della fondazione teatro Pirandello esprime il proprio sentito cordoglio» hanno, subito dopo aver appreso la triste notizia, scritto dal palazzo dei Giganti.