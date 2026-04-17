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Spari in tangenziale e fuga in centro. Arrestato un uomo a Messina

17/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Attimi di paura a Messina nel tardo pomeriggio di ieri. Un uomo, infatti, è stato arrestato al termine di un inseguimento tra tangenziale e centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, l’individuo avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in aria mentre si trovava alla guida lungo la tangenziale, facendo scattare l’allarme.

La fuga a piedi

Intercettato dalle pattuglie della polizia, ha ignorato l’alt dandosi alla fuga fino al viale Boccetta. Qui ha abbandonato l’auto in mezzo alla strada per proseguire a piedi. La corsa si è conclusa nei pressi di piazza della Repubblica, vicino alla stazione ferroviaria, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo dopo un ultimo tentativo di resistenza. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso accertamenti per chiarire le motivazioni del gesto e per individuare l’arma utilizzata.

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