Biancavilla, denunciato l’uomo che ha sparato dal balcone la notte di Capodanno

Imbracciato un fucile da caccia si è fatto filmare mentre sparava dal balcone, la notte di Capodanno in pieno centro abitato a Biancavilla (in provincia di Catania). Per questo un 30enne incensurato è stato denunciato dai carabinieri per detenzione abusiva di armi ed esplosioni pericolose. Insieme a lui, un 22enne è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni.

Un’attività di indagine che è stata portata avanti con un «pattugliamento informatico» su diverse piattaforme social. Così i militari sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che ha sparato e del proprietario dell’abitazione da cui è stato registrato il video, poi diventato virale. Nel capannone in

uso al 22enne sono state trovate tre cartucce calibro 12 già esplose e 123 cartucce (di calibro 6.35, 7.65, 38 special) e anche 23 cartucce per uso caccia calibro 12 e 16, nascoste all’interno di un tubo di plastica, sotto una statua della Madonna o nelle fessure dei muretti in pietra lavica.