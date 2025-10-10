Sparatoria in via Capo Passero a Catania: dopo i casi dell’estate, si torna a sparare

10/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

A Catania si riprende a sparare. Dopo l’intensa estate, con una decina di casi, la scorsa notte una sparatoria si è registrata in via Capo Passero, a nord di Catania. Una zona, nota come piazza di spaccio, nel quartiere Trappeto Nord del capoluogo etneo. Alcuni cittadini hanno segnalato ieri sera il rumore di alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso. Secondo le informazioni in possesso di MeridioNews, si sarebbe trattato di dieci colpi sparati in aria, da due persone a bordo di uno scooter, forse durante una lite.

Il culmine a fine agosto: tre sparatorie in due giorni

Da giugno ad agosto, oltre una decina di casi si era verificata in varie zone della città. Spari contro persone, abitazioni e attività commerciali, dai titolari poco casuali. Ma, spesso, anche senza danni a cose o persone, nonostante diversi bossoli trovati a terra dagli inquirenti. Il culmine si è raggiunto a fine agosto: quando, in due giorni, si è sparato tre volte. Le prime due nella notte, nel quartiere San Cristoforo, a distanza di due ore. Colpita prima un’abitazione e, subito dopo, la saracinesca di un centro estetico. Di proprietà di una donna legata a un pregiudicato. L’indomani è toccato a un autonoleggio in via Plebiscito.

Nelle sparatorie a Catania anche diversi feriti e un morto

La sparatoria di stanotte in via Capo Passero è solo l’ultimo caso di una scia cominciata a Catania già a inizio giugno. Lunga la lista dei pregiudicati feriti durante i tre mesi estivi. Ma, soprattutto, c’è il caso del 30 giugno: quando, in un appartamento nel quartiere Nesima, durante un ritrovo tra cinque persone, forse per discutere un debito, due di queste vengono raggiunte da alcuni colpi di pistola. Si tratta di un pregiudicato etneo che, ferito al collo, si è salvato lanciandosi dal balcone. E di un ragazzo albanese, 27 anni, morto poche ore dopo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]