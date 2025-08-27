Catania, nuova intimidazione armata: colpi di fucile contro autonoleggio in via Plebiscito

27/08/2025

La tregua è durata appena 24 ore e la scorsa notte a Catania si è tornati a sparare. Questa volta nel mirino di un fucile è finita la saracinesca dell’autonoleggio Diamond, al civico 454 di via Plebiscito. L’attività risulta intestata a una donna ma è riconducibile a Carmelo Motta. L’uomo gestisce diverse attività in città e in passato è stato proprietario del pub Area 51, in via Coppola. Il locale nel periodo della pandemia da Covid 19 finì più volte sulle pagine dei giornali per le ripetute violazioni delle normative. Stando a quanto risulta al nostro giornale ieri notte è stata accertata la presenza di quattro cartucce, sparate probabilmente da un fucile. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia e gli investigatori della Squadra mobile. Al momento non si hanno informazioni su eventuali collegamenti con quanto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Calabrò e via Garibaldi.

