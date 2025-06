Sparatoria a Siracusa, arrestato 19enne: la vittima si era rifiutata di nascondere la droga in barca

A Siracusa, un 19enne è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di avere partecipato alla sparatoria del 30 marzo in via Marco Costanzo, nella zona nord del capoluogo aretuseo, in cui è stato gambizzato un 48enne. Il presunto complice del 19enne – un 22enne – è già stato sottoposto a fermo nel mese di aprile. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini dagli investigatori, i due giovani, dopo essersi appostati a bordo di un’auto davanti all’abitazione della vittima, l’avrebbero contattata per farla uscire di casa.

A quel punto, mentre uno esplodeva almeno tre colpi d’arma da fuoco verso la vittima, colpendola alla gamba, il secondo attendeva in auto. Insieme sarebbero poi scappati a Catania. Stando a ciò che è emerso dalle attività investigative, alla base dell’agguato ci sarebbe il rifiuto della vittima al tentativo dei due giovani di utilizzare un’imbarcazione di sua proprietà come nascondiglio per occultare sostanze stupefacenti.