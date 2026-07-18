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Rissa con sparatoria a Misilmeri: un 24enne si è presentato in caserma

18/07/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Si è presentato la scorsa notte in caserma a Misilmeri, in provincia di Palermo, uno dei protagonisti di una sparatoria. Si tratta di un giovane di 24 anni che in piazza Fontana Nuova avrebbe ferito con colpi di arma da fuoco, nel corso di una rissa, un altro giovane. Un ragazzo di 26 anni che adesso si trova ricoverato all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

Il giovane di 24 anni che si è presentato in caserma ed è stato fermato dai carabinieri è Giovanni Scafidi. Il 24enne avrebbe esploso tre colpi d’arma da fuoco contro Vincenzo Freschi di 26 anni. Un colpo ha ferito alla mandibola la vittima. Le indagini dei carabinieri stanno ricostruendo quanto avvenuto e soprattutto le cause che hanno portato alla rissa e al ferimento.

Il tentativo di omicidio per la sparatoria di Misilmeri

Il giovane autore della sparatoria a Misilmeri è in stato di fermo per tentativo di omicidio. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. La notte scorsa, i carabinieri hanno transennato la piazza e sono intervenuti gli uomini della scientifica per i rilievi. Sono stati ascoltati testimoni e i parenti dei due giovani per cercare di ricostruire quanto avvenuto e i motivi del ferimento. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo.

L’appello del sindaco al prefetto

Il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo ha chiesto aiuto al prefetto. «Su quanto accaduto questa sera a piazza Fontana Nuova, sulle cui dinamiche sono a lavoro le forze dell’ordine, non si faranno sconti a nessuno. A nessuno è consentito di mettere a repentaglio la serenità di una comunità, la vita di una piazza, il lavoro di esercenti onesti e laboriosi e la vita stessa dei cittadini. Come già anticipato – dice il sindaco – avevo informato il prefetto del grave disagio che Misilmeri sta vivendo in alcuni quartieri e tra tutti piazza Fontana Nuova. Abbiamo già chiesto aiuto e supporto. Insieme alle forze dell’ordine e a tutte le forze sane di Misilmeri, saranno poste in essere tutte le azioni necessarie a ripristinare la serenità e il quieto vivere nella nostra Misilmeri». 

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