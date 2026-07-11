Sparatoria per l’appropriazione di 40 euro a Catania, un arresto

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Ci sarebbe stata l’appropriazione di 40 euro, per adempiere a un incarico, dietro il ferimento dell’11 marzo scorso di uomo nel popoloso rione di Librino di Catania. La vittima è stata medicata nell’ospedale San Marco. Riscontrati una «ferita lacero-contusa cuoio capelluto in sede parietale sinistra e due fori all’arto inferiore sinistro da arma da fuoco». La prognosi è stata di 20 giorni.

È quanto emerso dalle indagini della questura che ha arrestato un 52enne per porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo e lesioni personali aggravate dalla premeditazione. Nei suoi confronti la polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura.

«Dalle indagini – si sottolinea da piazza Verga – è emersa la condizione di omertà della vittima. Ciò ha impedito, nell’immediatezza, l’acquisizione di informazioni utili ai fini dell’individuazione dell’indagato. Solo grazie alle successive acquisizioni investigative avrebbero permesso di identificare a livello di gravità indiziaria».