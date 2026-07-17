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Ucciso a Palermo durante una lite tra vicini, confessa l’assassino

17/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ha confessato di aver ucciso Vito Petrigno, rappresentante di calzature in pensione di 69 anni, questa mattina nei box del residence in via Papa Giovanni XXIII, a Palermo. «Sono stato io ma non sono lucido. Sono sotto l’effetto di cocaina e alcool», ha detto Giovanni Bruno Madonia, arrestato poco dopo dalla polizia. Il giovane di 23 anni ha confessato il delitto, ma nulla ha detto sul movente. Sarà risentito nei prossimi giorni alla presenza del suo avvocato Rosa Maria Salemi. Madonia è sceso questa mattina dall’abitazione dove vive con madre nel condominio di via Papa Giovanni XXIII, a Bonagia, lo stesso palazzo della vittima. Non appena ha incrociato Petrigno che stava sistemando alcune cose in garage ha scansato la moglie e ha colpito con diversi fendenti il pensionato. La polizia lo ha trovato in casa di un amico poco distante dal luogo del delitto.

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