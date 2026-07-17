Catania, trova 500 euro al bancomat e li consegna alla polizia

17/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ben 500 euro dimenticati in un bancomat di Catania e riconsegnati al proprietario, grazie all’onestà di una ragazza. Che, andata in uno sportello atm della zona di Vulcania per prelevare, si è accorta della cifra lasciata lì da un cliente precedente. La giovane ha quindi raccolto le banconote e le ha portate al vicino commissariato di polizia Borgo Ognina. I cui agenti sono riusciti a risalire al proprietario: un anziano signore che, in un momento di confusione, aveva dimenticato il denaro prelevato. E che ha ringraziato tutti, commosso dal gesto di onestà.

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