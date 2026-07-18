Pedara, assalto notturno al supermercato: il piano studiato con la pasta modellante

18/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un assalto notturno a un supermercato di Pedara, in provincia di Catania, è stato sventato dall’intervento dei carabinieri. Il colpo ai danni di un’attività commerciale questa volta è fallito, nonostante un piano organizzato nei minimi dettagli.

Assalto al supermercato a Pedara

Durante la notte, un supermercato di Pedara è stato preso di mira per un assalto. Un piano studiato nei minimi dettagli per impossessarsi dell’incasso custodito nella cassa continua. Messo in atto, però, solo a metà. Dopo essersi introdotti all’interno dell’esercizio commerciale, gli uomini hanno sigillato con pasta modellante la cassa continua, predisponendola per un tentativo di esplosione mediante l’immissione di gas. Una tecnica particolarmente insidiosa e potenzialmente devastante, utilizzata dalla criminalità per forzare dispositivi blindati.

Il piano fallito e le indagini

Il piano, tuttavia, non è stato portato al termine per l’intervento dei carabinieri della compagnia di Acireale, sempre nel Catanese. I militari erano impegnati in un capillare servizio di controllo del territorio. L’arrivo delle pattuglie ha, infatti, sorpreso gli uomini proprio mentre stavano tentando di portare a termine l’azione criminosa. Costringendoli ad abbandonare ogni proposito e a darsi alla fuga, senza riuscire a impossessarsi di alcunché. Sono immediatamente scattate le indagini da parte dei carabinieri, finalizzate all’identificazione degli autori del tentato furto. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando tutti gli elementi utili, comprese le immagini dei sistemi di videosorveglianza e ogni altra traccia lasciata durante l’azione.

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