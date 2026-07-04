Ancora una sparatoria a Catania: un ferito in pronto soccorso

04/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non si ferma la scia di sangue a Catania, dove un’altra sparatoria si è registrata stasera nella zona di via Stella Polare. Un uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro con una ferita da arma da fuoco al gluteo. Non si conoscono ancora i dettagli del ferimento che, secondo quanto appreso da MeridioNews, sarebbe avvenuto nella zona a poca distanza dal Tondicello della Playa, area nota per essere una delle piazze di spaccio più fiorenti della città. La sparatoria arriverebbe al culmine di una fibrillazione notata nel quartiere negli ultimi giorni. Quando diverse persone armate sono state segnalate dalle forze dell’ordine. Dopo i recenti casi che hanno coinvolto il quartiere di San Giovanni Galermo, l’ultima sparatoria in città è di appena due giorni fa. Quando sei colpi sono stati esplosi contro una macelleria equina in via Stazzone. E, pare, non a scopo ritorsivo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Ancora una sparatoria a Catania: un ferito in pronto soccorso
Leggi la notizia

Non si ferma la scia di sangue a Catania, dove un’altra sparatoria si è registrata stasera nella zona di via Stella Polare. Un uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro con una ferita da arma da fuoco al gluteo. Non si conoscono ancora i dettagli del ferimento che, secondo quanto appreso da MeridioNews, […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
Leggi la notizia

Non si ferma la scia di sangue a Catania, dove un’altra sparatoria si è registrata stasera nella zona di via Stella Polare. Un uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro con una ferita da arma da fuoco al gluteo. Non si conoscono ancora i dettagli del ferimento che, secondo quanto appreso da MeridioNews, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze