Ancora una sparatoria a Catania: un ferito in pronto soccorso

Non si ferma la scia di sangue a Catania, dove un’altra sparatoria si è registrata stasera nella zona di via Stella Polare. Un uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro con una ferita da arma da fuoco al gluteo. Non si conoscono ancora i dettagli del ferimento che, secondo quanto appreso da MeridioNews, sarebbe avvenuto nella zona a poca distanza dal Tondicello della Playa, area nota per essere una delle piazze di spaccio più fiorenti della città. La sparatoria arriverebbe al culmine di una fibrillazione notata nel quartiere negli ultimi giorni. Quando diverse persone armate sono state segnalate dalle forze dell’ordine. Dopo i recenti casi che hanno coinvolto il quartiere di San Giovanni Galermo, l’ultima sparatoria in città è di appena due giorni fa. Quando sei colpi sono stati esplosi contro una macelleria equina in via Stazzone. E, pare, non a scopo ritorsivo.