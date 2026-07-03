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Ennesima sparatoria a Catania: colpita, stavolta, una macelleria equina in via Stazzone. Intorno alle 2.45, due persone a volto coperto sono arrivate a bordo di uno scooter e hanno aperto il fuoco contro la saracinesca dell’attività. La macelleria equina, nella zona dello stadio etneo, è gestita da una famiglia composta dai genitori con un figlio. Sul caso indaga la polizia, che ha trovato sei bossoli di una pistola.