La polizia di Siracusa ha arrestato un 17enne catanese, fermato in flagranza di reato mentre spacciava cocaina e crack in via Capo Passero. A individuare il pusher sono stati gli agenti della squadra mobile nel quartiere di San Giovanni Galermo. I poliziotti hanno visto il 17enne nel pieno dell’attività di spaccio, in modalità drive-in, cioè con i clienti che potevano scegliere la droga da acquistare, ricevere le dosi dal finestrino dell’auto e pagare senza neanche scendere dal veicolo.

Il giovane è stato pizzicato mentre stava consegnando alcuni involucri, ricevendo in cambio somme di denaro. Agenti in borghese si sono avvicinati con l’auto al ragazzo che li ha scambiati per potenziali clienti. Tanto da rovistare all’interno del borsello, che teneva a tracolla, probabilmente per proporre le dosi di droga disponibili. Quando gli agenti si sono qualificati, il minore ha provato a fuggire, ma è stato subito bloccato. Aveva con sé 50 dosi di crack, per un totale di 13 grammi, e 51 involucri di cocaina, per 15 grammi.

Oltre alla droga, sono state recuperate e sequestrate anche una radiolina ricetrasmittente per comunicare con possibili complici e diverse banconote di vario taglio per un totale di 95 euro. I poliziotti hanno pure ispezionato le parti comuni dell’immobile davanti al quale è stato visto all’opera il minorenne. Nel vano ascensore sono stati trovati due giubbotti antiproiettile che sono stati sequestrati. Il ragazzo è stato accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza.