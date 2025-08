Catania, diversi colpi di pistola in via Acquedotto Greco

Poco dopo le 22 sarebbero stati sparati diversi colpi di pistola nella zona di via Acquedotto Greco, a Catania. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia di Stato. I contorni della vicenda non sono ancora chiari ma, secondo le prime informazioni, al momento non ci sarebbero feriti. La sparatoria di questa sera è soltanto l’ultima di una lunga serie.

