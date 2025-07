Sparatoria in piazza I Vicerè, a Catania: è il terzo caso in meno di una settimana

Ancora una sparatoria a Catania: la terza in meno di una settimana. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata stanotte, intorno alle 2, da piazza I Vicerè, nella zona nord della città. Riferendo di aver sentito l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto, come ricostruito da MeridioNews, gli agenti delle tre volanti inviate hanno ritrovato oltre 25 bossoli da 9 millimetri, in alcune strade vicine alla piazza: in via Puglia e via San Gregorio. Per il resto, nessuna traccia di feriti o di danni a oggetti, mezzi e strutture. Sul caso indaga la polizia scientifica.

Il fatto avviene a pochi giorni da altre due sparatorie a Catania. Meno di una settimana fa, giovedì scorso, diversi colpi di pistola sono stati sparati intorno all’ora di pranzo contro un rifornimento di benzina nella zona sud della città, in viale della Regione, vicino via Aquicella e via Palermo. Anche in quel caso, nessun ferito: forse, secondo le prime ipotesi della polizia, si sarebbe trattato di un’azione dimostrativa verso un pregiudicato. Dinamica uguale a quanto avvenuto la stessa sera, nel quartiere San Cristoforo, in piazza San Cocimo, quando è stata segnalata l’esplosione di altri colpi d’arma da fuoco.