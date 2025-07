Catania, sparati diversi colpi di pistola contro una stazione di servizio. Indagini

Diversi colpi di pistola sono stati sparati oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, contro un rifornimento di benzina, a Catania. L’attività commerciale, come ricostruito da MeridioNews, si trova lungo viale della Regione, non distante da via Aquicella e via Palermo. Nessuno è rimasto ferito in quella che sembra a tutti gli effetti un’azione dimostrativa, forse rivolta a un uomo già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari. Sulla vicenda indaga la polizia.