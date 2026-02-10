Foto di Dario De Luca

Altra sparatoria a Catania, ferito alla gamba un 27enne

10/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ventisette è stato colpito alla gamba sinistra da un colpo di arma da fuoco a Catania. La sparatoria è avvenuta in via della Concordia. L’uomo è stato portato nel Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni. Domenica un uomo era stato colpito alla gamba nella zona del villaggio Dusmet, a nord della circonvallazione del capoluogo etneo.

Le indagini della polizia

Alla polizia, che indaga, il 27enne, che è sottoposto agli arresti domiciliari ma ha il permesso per lavorare in un salone per parrucchieri, avrebbe detto di avere udito le grida per una lite in strada, di essere uscito dall’attività e di essere stato colpito, accidentalmente, alla gamba con un colpo di arma da fuoco. Sull’accaduto indaga la squadra mobile della questura che sta verificando la ricostruzione della sparatoria fornita dalla vittima.

