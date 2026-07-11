Foto di CleanUp Sicily

Adotta un albero a Catania. È didascalico e diretto il titolo del progetto pilota lanciato da CleanUp Sicily. Un gruppo di volontari che, da oramai circa due anni, porta avanti in città un’iniziativa tanto semplice quanto vitale. «È una pratica di cura urbana e partecipazione civica», spiega a MeridioNews Antonio Sinatra che del gruppo di cittadini attivi è uno dei fondatori. «L’obiettivo è rafforzare insieme il verde urbano e il senso di comunità. Per fare questo – chiarisce – abbiamo pensato di coinvolgere direttamente gli esercenti locali nella manutenzione degli alberi e delle aiuole davanti alle loro attività commerciali». Un esercizio di prossimità che dai residenti si allarga anche ai negozianti.

Il progetto Adotta un albero a Catania

Il progetto pilota di Adotta un albero a Catania è già partito lungo corso Italia e in una porzione di viale XX settembre. «Abbiamo sensibilizzato, facendo un vero e proprio porta a porta – racconta Sinatra – titolari di negozi, bar e ristoranti ma anche i dipendenti degli uffici della zona». E, in poche settimane, sono già arrivate una sessantina di adesioni di persone che simbolicamente hanno adottato un albero pubblico vicino al proprio posto di lavoro. «Commercianti e dipendenti si impegnano a innaffiare regolarmente l’albero adottato (con tanto di etichetta attaccata con il nome, ndr) e a prendersi cura dell’aiuola circostante». Dalla pulizia dai rifiuti buttati nel solco alle piccole manutenzioni di cui potrebbe avere bisogno. «A chiunque adotta un albero a Catania – aggiunge Sinatra – noi di CleanUp Sicily forniamo materiali informativi e un supporto organizzativo per garantire buone pratiche di cura e rispetto dell’arboricoltura urbana».

«Piccoli gesti per il benessere collettivo»

Fondamentale in una città che, come gli altri capoluoghi siciliani, è sempre più calda ma anche sempre più spoglia di alberi. «Quelli che ci sono dobbiamo mantenerli in buona salute – dice – specie nella stagione estiva. Le numerose adesioni che abbiamo raccolto in poco tempo – sottolinea Sinatra – testimoniano l’interesse e la disponibilità della comunità commerciale a prendersi cura del verde pubblico». Piccole azioni che migliorano i quartiere e la vita in città. Il progetto Adotta un albero a Catania «nasce dalla volontà di sperimentare azioni concrete e replicabili per valorizzare l’ambiente urbano attraverso la collaborazione locale di chi quei quartieri li vive ogni giorno», afferma l’ideatore di CleanUp Sicily. Una comunità locale tematica che, in due anni, conta già oltre 750 cittadini attivi.

«Piccoli gesti quotidiani che hanno un impatto importante non solo sul decoro delle strade ma soprattutto sul benessere collettivo». Tanto che i volontari stanno già pensando di ampliare il progetto anche oltre i confini del quartiere, estendendo la possibilità di adottare un albero anche ad altre vie di Catania. «Perché – aggiunge Sinatra – tutti gli alberi e le aiuole sono adottabili». In città, una mappatura precisa non esiste. «Ci stiamo lavorando – conclude – e, parallelamente stiamo costruendo un progetto di democrazia partecipata per chiedere al Comune di installare mille fontanelle disseminate nel territorio etneo».