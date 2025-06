Spara e ferisce un 33enne, per futili motivi. Arrestato un 23enne di Carini

Porto e detenzione illegale di arma da fuoco e lesioni personali aggravate: con queste motivazioni è stato arrestato un 23enne di Carini, dopo il ferimento di un 33enne raggiunto da un colpo di pistola lo scorso 4 novembre. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Carini, quella sera l’arrestato avuta la peggio in una lite scoppiata per futili motivi all’interno di un cortile condominiale, si sarebbe dapprima allontanato, per poi ripresentarsi armato di una pistola con la quale avrebbe ferito il contendente.

L’ordinanza, recependo sostanzialmente le risultanze investigative, ha delineato un grave quadro indiziario a carico dell’indagato che, con la sua condotta, avrebbe non solo messo a repentaglio l’incolumità del 33enne ma anche la vita di terze persone del tutto estranee alla lite che era appena avvenuta. Il 23enne si trova adesso ristretto presso la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli.