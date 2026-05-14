Foto di Carabinieri

Tragedia sfiorata a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dove un uomo di 77 anni ha tentato di uccidere il nipote esplodendo sei colpi di pistola. L’anziano è stato disarmato e arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, porto e detenzione abusivi di armi e munizioni. Il 77enne, armato di una pistola calibro 9, si era presentato a casa del nipote 25enne e per cause ancora da accertare, ma verosimilmente riconducibili a dissidi di natura privata, avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in direzione del giovane, il quale è rimasto illeso grazie a un inceppamento dell’arma. Subito dopo è riuscito a fuggire e ad allertare i carabinieri della stazione di Mazara del Vallo.

L’intervento dei carabinieri a Campobello di Mazara

La visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza presente nell’abitazione del nipote, ha consentito di ricostruire la dinamica e accertare l’esplosione di almeno 6 colpi; trovati anche 4 bossoli esplosi. In casa dell’aggressore sono stati trovati e sequestrati la pistola con colpo in canna e due colpi nel caricatore detenuta illegalmente, un caricatore supplementare, ventotto munizioni calibro 9, un coltello a serramanico e una carabina di libera vendita calibro 4.5 priva di marca e matricola. L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.