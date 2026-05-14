Estorsioni ai lidi di Isola delle Femmine: spuntano bottiglie con benzina a tappeto

14/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

​Notte di paura e tensione sul litorale di Isola delle Femmine. Quello che doveva essere il preludio alla stagione estiva si è trasformato in un incubo per i gestori degli stabilimenti balneari della zona. Nelle scorse ore, un inquietante atto intimidatorio ha colpito diversi lidi: è stata ritrovata una bottiglietta contenente benzina con sopra incollato un foglio di carta a quadretti con la scritta inequivocabile: 5.000 euro. Un chiaro segnale di richiesta di pizzo che non lascia spazio a interpretazioni.

​Dalle prime ricostruzioni, secondo quanto riporta il Giornale di Capaci, il messaggio intimidatorio sarebbe stato recapitato a tappeto su tutto il litorale. Le immagini che vi mostriamo ritraggono chiaramente l‘oggetto del ricatto abbandonato all’ingresso delle strutture. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno già avviato le indagini. I militari stanno visionando attentamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare gli autori del gesto.

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