Foto polizia

Non si tratta di semplice marijuana, ma di una droga «veramente forte che provoca effetti allucinogeni». Nei vicoli del quartiere San Berillo vecchio, a Catania, tutta la conoscono come «magna o magnà». A venderla sono decine di pusher stranieri, quasi tutti senza fissa dimora, che hanno trasformato il quartiere in una piazza di spaccio sempre operativa, organizzata in modo capillare e gestita in regime di monopolio. Tra le vie Buda, Delle Finanze, Carro e Pistone non si spaccia però solo marijuana ma anche cocaina, hashish e crack.

«A San Berillo mi sono recato centinaia di volte, in un anno, per comprare crack e sono sicuro di avere consegnato nelle mani degli spacciatori diverse migliaia di euro». Il racconto è quello fornito da un tossicodipendente alle forze dell’ordine. Parole contenute nell’ordinanza di custodia cautelare dell’operazione Safe Zone della polizia con il coordinamento della procura di Catania. Quasi 200 pagine, 39 persone indagate, e un filone parallelo che rimanda a coloro che si occupano di fornire la droga ai pusher su strada. Soggetti che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere collegati al mondo della criminalità organizzata catanese. Per loro l’interrogatorio di garanzia è stato fissato il 20 dicembre.

La droga e i pusher «cattivi e pericolosi»

Nelle carte dell’inchiesta spesso si fa riferimento a dei fatti violenti avvenuti tra i vicoli del quartiere. A raccontarli sono gli stessi assuntori di droga. «Ho assistito al pestaggio di un uomo che conoscevo di vista per averlo notato acquistare stupefacenti. Ha circa 35 anni ed è stato picchiato selvaggiamente, fra gennaio e febbraio 2025, dai pusher. Solo dopo la fine del raid punitivo – spiega il testimone – ho capito che la vittima era stata picchiata. Era colpevole di non avere saldato un debito contratto nei giorni precedenti, a quanto pare per l’acquisto di droga».

Le violenze a San Berillo

Tra gli aneddoti ricostruiti dagli investigatori c’è anche quanto avvenuto il 19 giugno 2025. Quella notte un uomo, abituale consumatore di droga, sarebbe stato avvicinato dai pusher con la scusa di offrirgli uno spinello. Subito dopo, però, il pusher lo avrebbe derubato del portafoglio, con documenti e la somma di 200 euro, un telefono cellulare da 1500 euro e gli occhiali da sole. L’indomani, dopo le cure ricevute in Pronto soccorso, la vittima si è ripresentata nel quartiere insieme alla madre con l’obiettivo di recuperare quanto gli era stato sottratto.

In questo frangente un uomo straniero gli avrebbe chiesto 600 euro per la restituzione dello smartphone. La vittima a quel punto si è rivolta alle forze dell’ordine, salvo poi tornare a San Berillo con la somma di 320 euro per cercare di recuperare il cellulare. Nel corso dell’indagine gli investigatori hanno ricostruito anche un’estorsione commessa da un uomo sottoposto a fermo, con la complicità di un soggetto rimasto non identificato. I due avrebbero sottratto la macchina a un uomo nei confronti di cui vantavano un credito di poche decine di euro, dopo la vendita di alcune dosi di droga.