Siracusa, in via Algeri una casa centrale dello spaccio con impianto di videosorveglianza

Una casa di via Algeri, tra le piazze di spaccio più note della città di Siracusa, trasformata in centrale di vendita di droghe. Gli investigatori della squadra mobile aretusea l’hanno tenuta d’occhio per un po’, appuntandosi tutti i movimenti. Poi, in collaborazione con le unità cinofile antidroga di Catania, hanno deciso di fare irruzione. All’interno dell’abitazione sono state trovate 48 dosi di cocaina, dieci dosi di marijuana e 309 euro, una cifra ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 25enne è stato arrestato ed è finito ai domiciliari per la gestione dell’attività illecita, mentre la donna proprietaria dell’immobile è stata denunciata. È stato anche trovato e sequestrato un sofisticato impianto di videosorveglianza dotato di telecamere esterne collegate a monitor dentro la casa. Un modo per controllare i movimenti delle forze dell’ordine.