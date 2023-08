Vede la polizia e getta le dosi di droga. Denunciato un 46enne a Siracusa

Nel primo pomeriggio di ieri, agenti del commissariato di Ortigia hanno denunciato un uomo di 46 anni, per possesso ai fini di spaccio di droga. Gli investigatori del commissariato aretuseo, transitando in via Santi Amato, hanno notato l’uomo che ,alla vista degli agenti, tentava di disfarsi di un involucro. Così sono state recuperate e sequestrate 3 dosi di marijuana, 2 dosi di crack, 3 dosi di cocaina e la somma di 330 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio svolta fino a quel momento. Sotto un cespuglio, che si trovava nei pressi del luogo dove era stato fermato l’uomo, è stata recuperata altra sostanza stupefacente sequestrata a carico di ignoti.