Siracusa, minorenne scoperto con 182 dosi di droga

Un minore di 17 anni è stato arrestato dalla polizia di Siracusa per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Gli agenti sono stati insospettiti dall’atteggiamento del 17enne mentre si trovavano nei pressi di via Santi Amato. Da lì è scattata una perquisizione personale che ha portato alla scoperta di 112 dosi di crack, 34 dosi di hashish, 32 di marijuana e quattro di cocaina. Il giovane, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, è stato portato a Catania in un centro di prima accoglienza per minori.