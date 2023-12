Spaccio di cocaina, due arresti alla Vucciria

Sono stati dei carabinieri in servizio a notare due uomini cedere un involucro a un 44enne palermitano, scoprendo che si trattava di cocaina. Succede alla Vucciria, dove due pusher sono stati arrestati ieri sera.

Effettuato un controllo anche nelle abitazioni degli indagati sono state recuperate altre dieci dosi di cocaina e oltre 400 euro in contanti. Gli arrestati, su disposizione del pubblico ministero, sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre l’acquirente è stato segnalato alla prefettura di Palermo quale assuntore di stupefacenti a scopo non terapeutico.