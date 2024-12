Controlli in oltre mille b&b in tutta Italia: sequestrata a Palermo una struttura con 22 stanze

Irregolare una su cinque. È il bilancio dei controlli dei carabinieri dei Nas, d’intesa con il ministero della Salute, in oltre mille b&b in tutta Italia. Nel complesso, sono state segnalate 174 persone all’autorità amministrativa e 23 a quella giudiziaria; accertate 289 violazioni amministrative e 31 penali; irrogate sanzioni pecuniarie per oltre 155mila euro e sequestrati circa 60 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di rintracciabilità. Dieci strutture, dove sono state riscontrate le violazioni più gravi, sono state sequestrate o sospese, per un valore approssimativo di circa 3,5 milioni di euro. Tra queste, anche una nel centro storico di Palermo, ora sotto sequestro amministrativo perché valutata come apparente b&b che, in realtà, nascondeva un vero e proprio albergo con 22 stanze per circa cento posti letto. Una capacità d’accoglienza sproporzionata rispetto alla disciplina normativa dei bed & beakfast che prevede i soli servizi di ospitalità e colazione – con possibilità di cucina in comune – in un massimo di tre camere da destinare agli ospiti, per un totale di non oltre otto posti letto. E che il proprietario mantenga la residenza nello stesso immobile, vivendo in una stanza nell’appartamento o comunque nelle vicinanze.