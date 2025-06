Spaccia tra le giostre a 15 anni: arrestato dai carabinieri a Catania

Foto di Freepik

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante hanno arrestato in flagranza un minorenne di 15 anni, residente nel quartiere San Giorgio, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso in un’area verde attrezzata, tra giostre e scivoli, mentre cedeva dosi di marijuana ad altri coetanei. I carabinieri, in abiti civili e con auto civetta, hanno monitorato a distanza i movimenti del ragazzo, notando un via vai sospetto di scooter e biciclette elettriche. I giovani si avvicinavano, scambiavano banconote con il 15enne, che poi si allontanava verso un vicino capannone abbandonato.

Scattato l’intervento, i militari hanno fermato e perquisito il minorenne, trovandogli addosso tre dosi di marijuana e oltre 100 euro in contanti nascosti nel borsello. La perquisizione del capannone ha permesso di recuperare altre 44 dosi già confezionate, per un totale di circa 100 grammi di marijuana, insieme a un bilancino di precisione perfettamente funzionante.