Spacca il finestrino e ruba una valigia a una turista: arrestato ladro a Catania

Foto di Daniel Kirsch da Pixabay

Ha rotto il finestrino di un’auto parcheggiata in via Recalcaccia e ha rubato una valigia, ma è stato visto da un passante che ha subito allertato la polizia di Stato. Grazie alla descrizione fornita, gli agenti della squadra Volante hanno rintracciato e arrestato il responsabile, un 36enne catanese pluripregiudicato, mentre fuggiva con il bagaglio in mano in via Di Prima. L’uomo è stato trovato in possesso anche di un martelletto frangivetro. La valigia, contenente effetti personali di una turista, è stata restituita alla legittima proprietaria.

Dai controlli è emerso che il fermato aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Arrestato per furto aggravato, su disposizione del magistrato di turno è stato trattenuto in camera di sicurezza. Il giudice, dopo la direttissima, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.