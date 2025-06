Spacca i finestrini della auto in sosta a Catania: in carcere un 26enne

A essere prese di mira sono state alcune auto parcheggiate in via Coppola a Catania. Durante un servizio notturno di controllo del territorio, i poliziotti hanno individuato e bloccato un 26enne di origini marocchine. Nel corso delle indagini, alcuni passanti hanno riferito agli agenti che l’uomo avrebbe mandato in frantumi i finestrini delle auto in sosta utilizzando un tubo di ferro. I poliziotti, in effetti, hanno notato il 26enne mentre buttava per strada un pezzo di ferro, tentando poi di nascondersi tra le auto. A un certo punto, avrebbe anche tentato di scappare verso piazza Teatro Massimo. Rincorso dai poliziotti per alcuni metri, è stato bloccato in via Ciancio.

Dagli accertamenti effettuati sulla banca dati in uso alle forze di polizia, a carico del 26enne sono emersi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. A seguito delle denunce presentate dalle vittime dei danneggiamenti e dei furti all’interno degli abitacoli delle auto, i poliziotti hanno arrestato l’uomo per furto aggravato e tentato furto su auto. Come stabilito dal pubblico ministero di turno, il 26enne è stato portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima. Alla fine, all’uomo è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.