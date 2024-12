Sorpresi a rubare cavi rame, un arresto e una denuncia a Villabate

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un pregiudicato di Villabate per tentato furto in concorso. Durante un controllo, i militari hanno notato che parte della rete metallica che delinea l’area privata della ferrovia era stata danneggiata. All’interno della zona, nel Comune di Villabate, hanno bloccato in flagranza un 22enne ed un 17enne mentre tagliavano e in parte spellavano cavi di rame. Dalle verifiche, è emerso che i due indagati, erano riusciti a posizionare sul cassone di una moto Ape nella loro disponibilità, cavi in rame per un peso di 200 chili. Mezzo ed arnesi da scasso sono stati sequestrati mentre la refurtiva è stata riconsegnata al personale delle ferrovie italiane. Per il 17enne è così scattata la denuncia mentre per il 22enne il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.