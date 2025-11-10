Catania, sequestrate slot machine abusive in un autonoleggio: multe da oltre 20mila euro

10/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Cinque slot machine non autorizzate all’interno di un autonoleggio a Catania. È una delle irregolarità scoperte dalla polizia durante un’attività di controllo nel quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo.

Controlli in autonoleggio, chiosco-bar e gastronomie

Diversi esercizi commerciali sono stati interessati dai controlli svolti dai poliziotti nell’ambito dei servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto a fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa in città. In particolare, sono stati controllati quattro esercizi commerciali: due gastronomie, un autonoleggio e un chiosco-bar che si trovano nella zona tra via Acquicella e via della Concordia, nel quartiere San Cristoforo di Catania.

Le slot machine in un autonoleggio a Catania

Le maggiori irregolarità amministrative sono state riscontrate nell’autonoleggio. Il titolare, infatti, è stato sanzionato per oltre 22mila euro. Durante gli accertamenti sulla documentazione prodotta dal gestore, i poliziotti hanno scoperto, in un sottotetto, un piccolo deposito di parti d’auto. Nello specifico sono stati trovati faretti e autoradio.

Il gestore del negozio non è riuscito a fornire indicazioni sulla loro presenza all’interno del locale. Per questo motivo, quanto rinvenuto è stato acquisito dai poliziotti per i successivi accertamenti tecnici al fine di verificarne l’eventuale provenienza furtiva e risalire agli eventuali proprietari. Gli agenti della sezione annona della polizia locale hanno notato la presenza di cinque slot machine, installate senza alcuna autorizzazione, all’interno dell’autonoleggio a Catania. Gli apparecchi sono stati smontati e sequestrati.

Gli altri controlli

Gli altri esercizi commerciali, tutti deputati alla vendita di prodotti alimentari, sono stati sanzionati per ampliamento non autorizzato delle attività con la contestuale occupazione abusiva di suolo pubblico. Non solo altre multe hanno riguardato la vendita di alcolici senza la prescritta autorizzazione amministrativa. Inoltre, una delle attività è stata sanzionata anche per cambio di destinazione d’uso del locale.

L’intervento

A coordinare l’intervento sono stati i poliziotti della squadra volanti. Gli agenti hanno operato insieme alle moto volanti e alla squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, ai poliziotti del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale e agli agenti del settore annona della polizia locale. Il servizio ha avuto come focus il controllo di diversi esercizi commerciali per verificare l’osservanza delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza. Ma anche il possesso delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività. In modo da scongiurare casi di abusivismo commerciale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Cuffaro e il timore delle indagini: la richiesta a Uomo 4 per una macchina: «Sportelli… minchiate… controlla tutto»
Leggi la notizia

Cinque slot machine non autorizzate all’interno di un autonoleggio a Catania. È una delle irregolarità scoperte dalla polizia durante un’attività di controllo nel quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo. Controlli in autonoleggio, chiosco-bar e gastronomie Diversi esercizi commerciali sono stati interessati dai controlli svolti dai poliziotti nell’ambito dei servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto a […]

Cuffaro e la moglie del pm nella DC. Abbadessa dalle Europee alle consulenze in Regione: «Ho diritto all’ingenuità»
Leggi la notizia

Cinque slot machine non autorizzate all’interno di un autonoleggio a Catania. È una delle irregolarità scoperte dalla polizia durante un’attività di controllo nel quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo. Controlli in autonoleggio, chiosco-bar e gastronomie Diversi esercizi commerciali sono stati interessati dai controlli svolti dai poliziotti nell’ambito dei servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto a […]

Catania, spari contro un panificio nella notte
Leggi la notizia

Cinque slot machine non autorizzate all’interno di un autonoleggio a Catania. È una delle irregolarità scoperte dalla polizia durante un’attività di controllo nel quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo. Controlli in autonoleggio, chiosco-bar e gastronomie Diversi esercizi commerciali sono stati interessati dai controlli svolti dai poliziotti nell’ambito dei servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto a […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Marte in Sagittario
di

Marte, il rosso pianeta dell’azione e della passione, arriva nell’istintivo e generoso Sagittario: e oggi non poteva non essere protagonista dell’oroscopo. Uno speciale della nostra rubrica astrologica dedicato a un passaggio che restituisce vigore all’elemento e corrobora i segni di fuoco Ariete, Leone e, più di tutti, il Sagittario di cui sarà ospite. Ottimo anche […]

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025
di

La settimana dal 10 novembre 2025 inizia con cambi planetari importantissimi ed ecco l’oroscopo, segno per segno, della nostra rubrica astrologica. Venere dallo Scorpione desidera di più e più visceralmente. Marte e Mercurio dal Sagittario sembrano rinvigorire tutto. E lo sentiranno forte e chiaro Ariete e Leone, ma ne beneficeranno anche Acquario e Bilancia. ARIETE […]

Oroscopo speciale: con Mercurio in Sagittario attenti alle parole
di

L’intelligente Mercurio entra nel segno del Sagittario: ed ecco che l’oroscopo segnala come mischierà il suo acume con l’esagerazione del segno. Parole da dosare, ma che non vogliono il bavaglio. E istinti da controllare, ma consapevoli. Mercurio sarà molto meno mentale del solito, anche perché godrà della compresenza del pianeta Marte, attraversando i gradi del […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]