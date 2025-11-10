Cinque slot machine non autorizzate all’interno di un autonoleggio a Catania. È una delle irregolarità scoperte dalla polizia durante un’attività di controllo nel quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo.

Controlli in autonoleggio, chiosco-bar e gastronomie

Diversi esercizi commerciali sono stati interessati dai controlli svolti dai poliziotti nell’ambito dei servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto a fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa in città. In particolare, sono stati controllati quattro esercizi commerciali: due gastronomie, un autonoleggio e un chiosco-bar che si trovano nella zona tra via Acquicella e via della Concordia, nel quartiere San Cristoforo di Catania.

Le slot machine in un autonoleggio a Catania

Le maggiori irregolarità amministrative sono state riscontrate nell’autonoleggio. Il titolare, infatti, è stato sanzionato per oltre 22mila euro. Durante gli accertamenti sulla documentazione prodotta dal gestore, i poliziotti hanno scoperto, in un sottotetto, un piccolo deposito di parti d’auto. Nello specifico sono stati trovati faretti e autoradio.

Il gestore del negozio non è riuscito a fornire indicazioni sulla loro presenza all’interno del locale. Per questo motivo, quanto rinvenuto è stato acquisito dai poliziotti per i successivi accertamenti tecnici al fine di verificarne l’eventuale provenienza furtiva e risalire agli eventuali proprietari. Gli agenti della sezione annona della polizia locale hanno notato la presenza di cinque slot machine, installate senza alcuna autorizzazione, all’interno dell’autonoleggio a Catania. Gli apparecchi sono stati smontati e sequestrati.

Gli altri controlli

Gli altri esercizi commerciali, tutti deputati alla vendita di prodotti alimentari, sono stati sanzionati per ampliamento non autorizzato delle attività con la contestuale occupazione abusiva di suolo pubblico. Non solo altre multe hanno riguardato la vendita di alcolici senza la prescritta autorizzazione amministrativa. Inoltre, una delle attività è stata sanzionata anche per cambio di destinazione d’uso del locale.

L’intervento

A coordinare l’intervento sono stati i poliziotti della squadra volanti. Gli agenti hanno operato insieme alle moto volanti e alla squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, ai poliziotti del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale e agli agenti del settore annona della polizia locale. Il servizio ha avuto come focus il controllo di diversi esercizi commerciali per verificare l’osservanza delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza. Ma anche il possesso delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività. In modo da scongiurare casi di abusivismo commerciale.